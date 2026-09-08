‘कल तक खुश थे, आज तस्वीरों में रह गए’, दिल्ली PG हादसे ने छीन ली 7 जिंदगियां

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को लड़कों का एक पांच मंजिला PG अचानक गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में पढ़ने वाले 5 छात्रों और 2 मजदूरों समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज AIIMS और सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। यह हादसा दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास हुआ। इस घटना ने दिल्ली में बिना जांच-पड़ताल के चल रहे PG और कमजोर इमारतों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।