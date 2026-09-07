तमिलनाडु में मंत्री के नाम पर रजिस्टर्ड अर्टिगा की टक्कर से युवक की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार

Tamil Nadu Car Accident: तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में रविवार देर रात सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। कट्टनकुलथुर के पास करीब रात 12.30 बजे त्रिची-चेन्नई नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक, युवक की दोपहिया गाड़ी को तमिलनाडु की सामाजिक कल्याण मंत्री जगदीश्वरी के नाम पर पंजीकृत मारुति अर्टिगा ने टक्कर मार दी। मामले में तमिलनाडु पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और तेज व लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज किया है।