मिस्र में बस एक्सीडेंट, 16 लोगों की मौत और 28 घायल

मिस्र के साउथ सिनाई प्रांत में दहाब और नुवेइबा शहरों के बीच सड़क पर हुए इस बस एक्सीडेंट में 28 लोग घायल हो गए। एक्सीडेंट के बाद घटनास्थल पर 20 एंबुलेंस तुरंत भेजी गईं और घायलों को प्राथमिक उपचार मुहैया कराया गया। इसके बाद सभी घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुछ घायलों की स्थिति नाज़ुक बताई जा रही है। स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री खालिद अब्देल-गफ़्फ़ार ने संबंधित टीमों को पूरी तरह तैयार रहने का आदेश दिया और अधिकारियों को घायलों को सभी ज़रूरी इमरजेंसी और मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने बताया कि सभी मेडिकल तेज़ी और कुशलता से काम कर रही हैं और स्थिति पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है।