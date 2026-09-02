Nepal Floods: नेपाल में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं, फिर टूट सकते हैं ग्लेशियर, चीन ने दी नई चेतावनी

विशेषज्ञों के मुताबिक, बढ़ता तापमान और ग्लेशियरों का पिघलना ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ और चट्टानों को अस्थिर कर सकता है। हालांकि, 26 अगस्त की घटना को केवल जलवायु परिवर्तन का परिणाम बताना जल्दबाजी होगी। किसी खास ग्लेशियर के टूटने के तत्काल कारणों को समझने के लिए विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है। नेपाल के लिए यह खतरा बेहद गंभीर है। नेपाल की कई बस्तियां और जरूरी सुविधाएं पहाड़ी नदियों के आसपास बसी हैं। ऐसे में ग्लेशियर टूटने या भूस्खलन के बाद अचानक आई बाढ़ बड़े इलाके में तबाही मचा सकती है।