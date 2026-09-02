Nepal Flood: बाढ़ में बहा नेशनल हाईवे फिर से खुला, सर्च अभियान भी हुआ तेज

Nepal Flash Flood: नेपाल में आई बाढ़ की वजह से बंद हुए सड़क और हाइवे अब खुलने लगे हैं। इसी बीच दक्षिण में नेपाल की सीमा से सटे केरूंग (ग्यिरोंग) बॉर्डर को जोड़ने वाले एकमात्र हाइवे को चीन ने फिर से पूरी तरह खोल दिया है। यह मार्ग चीन और नेपाल के बीच सीमा पार आवागमन और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण हाइवे है। 26 अगस्त को ग्लेशियर टूटने की वजह से चीन-नेपाल सीमा से सटे नदी इलाके में बाढ़ आ गई थी। इसके बाद मलबा और भूस्खलन से G216 नेशनल हाईवे के कई हिस्से बह गए थे। इसके बाद से ही बचाव दल इस हाईवे को फिर से तैयार करने के काम में दिन-रात जुटे हुए थे।