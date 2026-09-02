Nepal Flood: 1,127 मौतें, 3,916 लोग अब भी लापता; PM बालेन शाह बोले- देश को आंसू नहीं, साहस की जरूरत

प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कहा कि रसुवा और नुवाकोट में घटना की जानकारी मिलते ही सरकार ने अपनी टीमों को अलर्ट कर दिया था। उन्होंने बताया कि घटना सुबह करीब 8:30 बजे हुई, जिसके बाद 9:15 बजे बैठक बुलाई गई। हेलीकॉप्टरों को स्टैंडबाय पर रखा गया। सुबह 10:30 बजे तक आपातकालीन बचाव दलों को तैनाती के लिए तैयार कर लिया गया था।