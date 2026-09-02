Turkey Ship Collision: इस्तांबुल के तट के पास तुर्किये के झंडे वाले दो जहाज टकराए, 10 क्रू मेंबर्स लापता

यह हादसा तुर्की स्ट्रेट्स में हुआ है। यह जलमार्ग इस्तांबुल स्ट्रेट, डार्डानेल्स और मरमारा सागर से मिलकर बना है। यह काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इसलिए इसका रणनीतिक और आर्थिक महत्व काफी ज्यादा है। तुर्किये के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, यहां समुद्री जहाजों के लिए सफर आसान नहीं है। तेज समुद्री धाराएं, अचानक आने वाले मौसम में बदलाव और कई तीखे मोड़ इसे मुश्किल बनाते हैं। इस्तांबुल स्ट्रेट शहर के बीच से गुजरता है। इस्तांबुल की आबादी 1.5 करोड़ से ज्यादा है। यह शहर करीब 3,000 साल पुराने इतिहास के लिए भी जाना जाता है। अधिकारियों के अनुसार, हादसे की जांच के साथ-साथ खोज और बचाव अभियान जारी है।