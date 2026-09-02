Turkey Ship Collision: इस्तांबुल के तट के पास तुर्किये के झंडे वाले दो जहाज टकराए, 10 क्रू मेंबर्स लापता

तुर्किये के झंडे वाले दो जहाजों की टक्कर, 10 क्रू मेंबर लापता। (Photo Credit-www.hurriyetdailynews.com)
Turkey maritime accident: तुर्किये के इस्तांबुल के पास बुधवार बड़ा समुद्री हादसा हो गया। यहां तुर्किये के झंडे वाले दो वाणिज्यिक जहाज आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद एक जहाज और उसमें सवार 10 क्रू मेंबर से संपर्क टूट गया। इसके बाद इलाके में बड़े स्तर पर खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया है। यह हादसा इस्तांबुल के सिलिवरी जिले के तट से करीब 18 समुद्री मील दक्षिण में हुआ। टक्कर स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 3 बजे हुई। उस समय दोनों जहाज अपने-अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे।
जानकारी के मुताबिक, अलसु नाम का जहाज कोकेली से अलीआगा जा रहा था। इसी दौरान उसकी टक्कर तुगबेर्क इमामोग्लू नाम के जहाज से हो गई। यह जहाज इस्केंदरुन पोर्ट से करादेनिज एरेगली की ओर जा रहा था।
हादसे के बाद तटरक्षक बल और तटीय सुरक्षा दल तुरंत सक्रिय हुए। राहत और बचाव के लिए कई जहाजों को मौके पर भेजा गया। एक तटरक्षक हेलीकॉप्टर भी अभियान में शामिल किया गया।
बचाव दल ने शुरुआती जांच की। इसमें अलसु जहाज को कोई बड़ा या साफ दिखाई देने वाला नुकसान नहीं मिला। हालांकि, दूसरे जहाज तुगबेर्क इमामोग्लू से संपर्क नहीं हो पाया है। उस पर 10 क्रू मेंबर सवार थे। सभी की स्थिति अभी साफ नहीं है। अधिकारियों ने लापता जहाज और उसके क्रू की तलाश तेज कर दी है। समुद्र में अलग-अलग जगहों पर खोज की जा रही है। फिलहाल किसी क्रू मेंबर के बारे में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
यह हादसा तुर्की स्ट्रेट्स में हुआ है। यह जलमार्ग इस्तांबुल स्ट्रेट, डार्डानेल्स और मरमारा सागर से मिलकर बना है। यह काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इसलिए इसका रणनीतिक और आर्थिक महत्व काफी ज्यादा है। तुर्किये के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, यहां समुद्री जहाजों के लिए सफर आसान नहीं है। तेज समुद्री धाराएं, अचानक आने वाले मौसम में बदलाव और कई तीखे मोड़ इसे मुश्किल बनाते हैं। इस्तांबुल स्ट्रेट शहर के बीच से गुजरता है। इस्तांबुल की आबादी 1.5 करोड़ से ज्यादा है। यह शहर करीब 3,000 साल पुराने इतिहास के लिए भी जाना जाता है। अधिकारियों के अनुसार, हादसे की जांच के साथ-साथ खोज और बचाव अभियान जारी है।
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