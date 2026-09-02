हिमालय में फटने की कगार पर ग्लेशियल झीलें, भारत-नेपाल और चीन में लाखों जिंदगियों पर गहराया संकट

जब ऊंचे पहाड़ों पर जमे ग्लेशियर गर्मी के कारण पिघलने लगते हैं, तो उनका पानी ग्लेशियर के आसपास, नीचे या अंदर जमा होने लगता है। मिट्टी, पत्थर और बर्फ का ढीला मलबा इस पानी को रोककर एक प्राकृतिक तालाब या बना देता है। जब ग्लेशियर ज्यादा पिघलते हैं, तो इस झील में पानी का दबाव बहुत बढ़ जाता है। एक समय ऐसा आता है जब मिट्टी और पत्थरों की यह दीवार पानी का भार नहीं झेल पाती और टूट जाती है। इसे ही ग्लेशियल झील का फटना कहते हैं। जब यह झील फटती है, तो करोड़ों लीटर पानी तेज रफ्तार से नीचे बसे गांवों और शहरों को बहा ले जाता है।