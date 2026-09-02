रूस-यूक्रेन से जंग के बीच एस जयशंकर का कीव दौरा, क्या शांति की कोशिशों को मिलेगी नई दिशा?

S Jaishankar Ukraine and Poland visit: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 से 5 सितंबर तक यूक्रेन और पोलैंड की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। उनका यह यूक्रेन दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों में भारत की भूमिका को लेकर उम्मीदें बढ़ रही हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ क्षेत्रीय घटनाक्रम और शांति प्रयासों पर भी चर्चा होने की संभावना है।