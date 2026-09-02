US-Iran War: जिस घर में गूंज रही थीं शादी की खुशियां, वहीं अमेरिकी हमले ने मचाया मातम; बच्चे समेत 4 की मौत

अमेरिका ने ईरान पर किए गए हमलों को लेकर कहा है कि तेहरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यापारिक जहाजों और इलाके में मौजूद अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। अमेरिका के मुताबिक, इसी के जवाब में ईरान पर ये हमले किए गए। उधर, ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए अमेरिका को जवाब दिया है। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि, जॉर्डन ने दावा किया है कि उसने अपनी सीमा की ओर दागी गई मिसाइलों को रोक दिया। संयुक्त अरब अमीरात ने भी अपने जलक्षेत्र में ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है