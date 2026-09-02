गूंजती रहीं चीखें और बाहर भाग गया चीनी सुपरवाइजर, नेपाल में टनल से जिंदा लौटे मजदूर की आपबीती

चीनी सुपरवाइजर के जाने के कुछ ही देर बाद टनल में ऊपर से भारी मलबे और पानी तेजी से भरने लगा। जान बचाने के लिए मजदूर टनल के दरवाजे की तरफ भागने लगे। राज अपने तीन अन्य साथियों के साथ बाहर निकलने में सफल तो रहे, लेकिन उनके साथ आए दो साथी अब भी लापता हैं। राज ने बताया कि टनल के अंदर से मदद के लिए चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि किसी के पास दूसरों की मदद करने का समय नहीं था। हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा था।