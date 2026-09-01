बाढ़ में घर-बार सब बह गया, लेकिन मालिक के इंतजार में मलबे पर डटा रहा यह वफादार डॉग

Nepal Flash Floods: कहते हैं कि इंसानी रिश्ते भले ही वक्त और तबाही के साथ टूट जाएं, लेकिन एक बेजुबान की वफादारी कभी कम नहीं होती। ऐसा ही एक भावुक कर देने वाला नजारा त्रिशूली बाजार में देखने को मिला, जहां हाल ही में नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने हंसते-खेलते परिवारों और उनके आशियानों को पल भर में तबाही के मलबे में बदल दिया। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तबाही के इस मंजर के बीच एक डॉग अपने पुराने घर के आंगन की चौखट पर पिछले एक हफ्ते से बैठा है। उसे इंतजार है तो बस अपने लापता मालिक का।