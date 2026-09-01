Putin Shehbaz Viral Video: पुतिन के पीछे-पीछे पहुंचे शहबाज शरीफ, हाथ पकड़कर रोका; SCO में पाक PM की इस हरकत ने खींचा ध्यान

Putin Shehbaz Sharif SCO Summit: SCO शिखर सम्मेलन के मंच पर मंगलवार को नेताओं की मुलाकातों के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। औपचारिक ग्रुप फोटो खत्म होने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे ही वहां से आगे बढ़े, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उनके पास पहुंच गए। कैमरों में कैद इस छोटे से पल में शरीफ ने पुतिन को रोककर बातचीत शुरू की। दूसरी ओर, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात ने भी सम्मेलन की कूटनीतिक तस्वीर को खास बना दिया।