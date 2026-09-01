Nepal Flash Flood: एक घर से 23 शव, 4000 लापता, नेपाल में बाढ़ के बाद अब महामारी का साया

वहीं, नेपाल के भोटेकोसी में आई बाढ़ का असर अब भारत तक भी पहुंचा है। भारतीय क्षेत्र से गुजरने वाली गंडक नदी में भी 23 शव मिले हैं, जिन्हें भारतीय अधिकारी नेपाली एजेंसियों को सौंपने की प्रक्रिया में हैं। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक, लापता लोगों की सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति रसुवा जिले के उत्तरगया गांव में है, जहां लगभग 350 छात्र अब भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं त्रिशूली 3A हाइड्रोपावर परियोजना में करीब 40-42 इंजीनियर फंसे होने की आशंका है। छह दिन बीत जाने के बाद भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका है। इसी तरह त्रिशूली 3B परियोजना में भी 118 लोगों, जिनमें इंजीनियर, अधिकारी और मजदूर शामिल हैं। उनसे कोई संपर्क स्थापित नहीं हो सका है।