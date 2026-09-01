टुपैक शकूर मर्डर केस में 30 साल बाद आया फैसला, साजिश रचने वाला ‘केफे डी’ डेविस दोषी करार

साल 1996 में लास वेगास स्ट्रिप के पास एक चलती कार से टुपैक शकूर की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। इस जानलेवा हमले में टुपैक गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कुछ दिनों बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में सालों तक जांच चलती रही, लेकिन डुआने डेविस ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिस पर पुलिस ने इस हत्या की साजिश का सीधा केस दर्ज किया था। लगभग नौ दिनों तक चली अदालत की सुनवाई में कई जासूसों, पूर्व गैंग मेंबर्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स ने गवाही दी, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।