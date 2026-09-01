Times Square Stabbing: टाइम्स स्क्वायर में चाकूबाजी से दहशत: महिला ने 2 लोगों पर किया हमला, एक की मौत; पुलिस की गोली से हमलावर भी ढेर

New York Times Square Attack: न्यूयॉर्क के सबसे व्यस्त और पर्यटकों से गुलजार इलाकों में शामिल टाइम्स स्क्वायर सोमवार को अचानक हिंसा का गवाह बन गया। दो बड़े चाकुओं से लैस एक महिला ने सड़क पर दो लोगों पर हमला कर दिया। वारदात के बाद वह पुलिस अधिकारियों की ओर भी चाकू लहराते हुए बढ़ी, जिसके बाद NYPD ने गोली चला दी। हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरा पीड़ित अस्पताल में इलाज करा रहा है। हमलावर की भी अस्पताल में मौत हो गई।