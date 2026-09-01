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Times Square Stabbing: टाइम्स स्क्वायर में चाकूबाजी से दहशत: महिला ने 2 लोगों पर किया हमला, एक की मौत; पुलिस की गोली से हमलावर भी ढेर

Times Square Knife Attack: न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में सोमवार दोपहर अचानक हुए चाकू हमले ने भारी अफरा-तफरी मचा दी। पुलिस ने संदिग्ध महिला को रोकने के लिए पहले टेजर का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके आगे बढ़ने पर गोली चलानी पड़ी। अधिकारियों के मुताबिक, घटना का संबंध आतंकवाद से नहीं दिख रहा है।
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भारत

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Manoj Vashisth

Sep 01, 2026

Police responding to a chaotic scene

Times Square Stabbing :न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में अचानक मचा हड़कंप! दो चाकुओं के साथ महिला ने किया हमला, फिर चलीं गोलियां (फोटो सोर्स:@ScopeReport_)

New York Times Square Attack: न्यूयॉर्क के सबसे व्यस्त और पर्यटकों से गुलजार इलाकों में शामिल टाइम्स स्क्वायर सोमवार को अचानक हिंसा का गवाह बन गया। दो बड़े चाकुओं से लैस एक महिला ने सड़क पर दो लोगों पर हमला कर दिया। वारदात के बाद वह पुलिस अधिकारियों की ओर भी चाकू लहराते हुए बढ़ी, जिसके बाद NYPD ने गोली चला दी। हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरा पीड़ित अस्पताल में इलाज करा रहा है। हमलावर की भी अस्पताल में मौत हो गई।

Times Square Stabbing: टाइम्स स्क्वायर में अचानक बरसी हिंसा

घटना सोमवार दोपहर करीब 4:30 बजे वेस्ट 41वीं/42वीं स्ट्रीट और सेवेंथ एवेन्यू के आसपास हुई। पुलिस के अनुसार, महिला ने पहले एक 68 वर्षीय व्यक्ति पर चाकू से हमला किया। इसके बाद वह आगे बढ़ी और एक 32 वर्षीय महिला को भी निशाना बनाया। दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में 32 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया, जबकि पुरुष पीड़ित की हालत स्थिर बताई गई।

दो चाकू लेकर पुलिस के सामने पहुंची हमलावर

हमले के बाद संदिग्ध महिला उत्तर दिशा में भागी और पास मौजूद NYPD सबस्टेशन की तरफ पहुंच गई। पुलिस ने उसे घेर लिया। अधिकारियों के मुताबिक, उसके हाथों में दो बड़े चाकू थे और उसने हथियार नीचे रखने के आदेशों का पालन नहीं किया।

मौके से सामने आए वीडियो में कई पुलिस अधिकारी महिला को घेरते नजर आए। पुलिस ने पहले उसे काबू करने के लिए टेजर का इस्तेमाल किया, लेकिन वह पूरी तरह नहीं रुकी। इसके बाद महिला चाकू लहराते हुए अधिकारियों की तरफ बढ़ी और पुलिसकर्मियों ने गोली चला दी।

हमलावर की भी अस्पताल में मौत

गोली लगने के बाद महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार संदिग्ध की पहचान 49 वर्षीय क्वींस निवासी महिला के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि उसका पहले भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों को लेकर पुलिस से संपर्क रहा था, हालांकि उसके खिलाफ पहले कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी।

पुलिस ने क्यों चलाई गोली?

NYPD के मुताबिक, अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और महिला को हथियार छोड़ने के निर्देश दिए। टेजर के इस्तेमाल के बावजूद जब वह चाकुओं के साथ पुलिस की ओर बढ़ती रही, तो अधिकारियों ने जानलेवा बल का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई की अलग से जांच भी की जा रही है, जैसा कि ऐसे मामलों में सामान्य प्रक्रिया है।

न्यूयॉर्क की मेयर जोहरान ममदानी और पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश ने घटना पर दुख जताया है। अधिकारियों ने इस हमले को बेहद गंभीर और बिना उकसावे की घटना बताया है। शुरुआती जांच में इसके आतंकी हमले से जुड़े होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

सबसे ज्यादा भीड़ वाले इलाके में मचा हड़कंप

टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यहां हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक, स्थानीय लोग और कारोबारी पहुंचते हैं। जिस जगह यह घटना हुई, वह One Times Square और NYPD के सबस्टेशन के बेहद करीब है। यानी ऐसा इलाका जहां पुलिस की मौजूदगी आम तौर पर काफी ज्यादा रहती है।

हमले के बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया और सेवेंथ एवेन्यू के एक हिस्से को बंद कर दिया। लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की सलाह दी गई, जबकि जांच के दौरान आसपास यातायात और आवाजाही प्रभावित रही।

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Updated on:

01 Sept 2026 07:26 am

Published on:

01 Sept 2026 07:08 am

Hindi News / World / Times Square Stabbing: टाइम्स स्क्वायर में चाकूबाजी से दहशत: महिला ने 2 लोगों पर किया हमला, एक की मौत; पुलिस की गोली से हमलावर भी ढेर

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