1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Times Square Stabbing: न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में महिला ने दो लोगों पर किया चाकू से हमला, पुलिस की गोली से आरोपी की मौत

Times Square attack: न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में महिला ने दो लोगों पर चाकू से हमला किया। पुलिस की गोली से आरोपी की मौत हो गई, जबकि एक पीड़ित की भी जान गई और दूसरा अस्पताल में भर्ती है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Sep 01, 2026

New York Times Square Stabbing.

न्यूयॉर्क टाइम्स के पास हमलावर महिला को घेरे हुए पुलिस अधिकारी। (Screen Grab- X/@world24x7hr)

New York stabbing incident: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मशहूर 'टाइम्स स्क्वायर' में स्थानीय समयानुसार सोमवार को चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मच गया। दरअसल, महिला ने कथित तौर पर दो लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद पुलिस ने संदिग्ध महिला को गोली मार दी। बाद में अस्पताल में उसकी भी मौत हो गई।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, न्यूयॉर्क शहर के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में चाकूबाजी की घटना 42वीं स्ट्रीट और सेवेंथ एवेन्यू के पास हुई। हमला करने के बाद महिला न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ भागी। वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उसे रोकने की कोशिश की।अधिकारियों ने बताया कि महिला के हाथ में दो बड़े चाकू थे। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो भी बनाया। वीडियो में कई पुलिस अधिकारी महिला को घेरते नजर आ रहे हैं।

इस दौरान एक अधिकारी ने महिला पर टेजर यानी इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले उपकरण का इस्तेमाल किया। हालांकि, इसके बाद महिला चाकू लहराते हुए अधिकारियों की ओर बढ़ने लगी। महिला को अपनी ओर आता देख पुलिस अधिकारियों ने गोली चला दी। गोली लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि महिला द्वारा चाकू से घायल किए गए लोगों में एक महिला की अस्पताल में मौत हो गई। वहीं, दूसरे पीड़ित की हालत गंभीर है और उसकी चोटें जानलेवा बताई जा रही हैं।

आतंकवादी घटना नहीं मान रही पुलिस

स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि शुरुआती जांच में इस घटना के आतंकवाद से जुड़े होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक, संदिग्ध महिला भावनात्मक रूप से परेशान या मानसिक रूप से परेशान प्रतीत हो रही थी। पुलिस की गोलीबारी टाइम्स स्क्वायर में वन टाइम्स स्क्वायर के बाहर हुई। यह न्यूयॉर्क के सबसे अधिक भीड़भाड़ और सुरक्षा वाले इलाकों में से एक है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी और जांच के लिए सेवेंथ एवेन्यू के एक हिस्से को बंद कर दिया। अधिकारियों ने लोगों से फिलहाल इस इलाके से दूर रहने की अपील की है।

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का आया बयान

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने टाइम्स स्क्वायर में हुई घातक चाकूबाजी की घटना पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं उन न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग के अधिकारियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई की और एक भयावह हमले को और ज्यादा गंभीर होने से रोक दिया।'

ईरान अभियान के बाद मिडिल ईस्ट से सीधे थाईलैंड पहुंचा अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत, क्या है वजह?

ये भी पढ़ें
US Sea Port

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Sept 2026 07:15 am

Published on:

01 Sept 2026 07:15 am

Hindi News / World / Times Square Stabbing: न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में महिला ने दो लोगों पर किया चाकू से हमला, पुलिस की गोली से आरोपी की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

टुपैक शकूर मर्डर केस में 30 साल बाद आया फैसला, साजिश रचने वाला ‘केफे डी’ डेविस दोषी करार

, Duane Davis convicted, Tupac Shakur 1996
विदेश

ईरान संग युद्ध के बीच ट्रंप प्रशासन में बड़ा इस्तीफा, अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल ने छोड़ा पद

US Army Secretary Dan Driscoll
विदेश

Times Square Stabbing: टाइम्स स्क्वायर में चाकूबाजी से दहशत: महिला ने 2 लोगों पर किया हमला, एक की मौत; पुलिस की गोली से हमलावर भी ढेर

Police responding to a chaotic scene
विदेश

US Iraq Helicopter Deal: ईरान से बढ़े तनाव के बीच अमेरिका का इराक को बड़ा सैन्य पैकेज, 800 मिलियन डॉलर की हेलिकॉप्टर डील को मंजूरी

US Iraq Helicopter Deal
विदेश

ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा अमेरिका, पत्रकार ने पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया ‘बेवकूफी भरा सवाल’

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.