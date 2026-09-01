Times Square Stabbing: न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में महिला ने दो लोगों पर किया चाकू से हमला, पुलिस की गोली से आरोपी की मौत

स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि शुरुआती जांच में इस घटना के आतंकवाद से जुड़े होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक, संदिग्ध महिला भावनात्मक रूप से परेशान या मानसिक रूप से परेशान प्रतीत हो रही थी। पुलिस की गोलीबारी टाइम्स स्क्वायर में वन टाइम्स स्क्वायर के बाहर हुई। यह न्यूयॉर्क के सबसे अधिक भीड़भाड़ और सुरक्षा वाले इलाकों में से एक है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी और जांच के लिए सेवेंथ एवेन्यू के एक हिस्से को बंद कर दिया। अधिकारियों ने लोगों से फिलहाल इस इलाके से दूर रहने की अपील की है।