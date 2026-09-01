ईरान संग युद्ध के बीच ट्रंप प्रशासन में बड़ा इस्तीफा, अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल ने छोड़ा पद

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के रिपब्लिकन उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल होने की चर्चाओं पर ट्रंप ने कहा कि यह विषय उठाना "बहुत जल्दबाजी" होगी। उन्होंने हेगसेथ के पेंटागन में किए गए काम की सराहना करते हुए कहा कि फिलहाल सबका ध्यान आगामी मध्यावधि चुनावों (midterms) पर होना चाहिए। ट्रंप ने हेगसेथ को "बहुत अच्छा इंसान" बताया और कहा कि रिपब्लिकन पार्टी में उम्मीदवारों की सूची अभी खुली है, और कई अनजान चेहरे भी आगे आ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हेगसेथ फिलहाल पूरी तरह सेना और सैनिकों की भलाई पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने वेनेजुएला और ईरान में हाल की अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों का ज़िक्र करते हुए इन्हें सफल बताया।