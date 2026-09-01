1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

ईरान संग युद्ध के बीच ट्रंप प्रशासन में बड़ा इस्तीफा, अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल ने छोड़ा पद

Dan Driscoll resignation: अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल ने ट्रंप प्रशासन में इस्तीफा दिया, हेगसेथ से तनाव की खबरों के बीच यह तीसरा बड़ा इस्तीफा। जानें ट्रंप ने हेगसेथ की 2028 उम्मीदवारी पर क्या कहा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Sep 01, 2026

US Army Secretary Dan Driscoll

अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल (फोटो- IANS)

Army Secretary resignation: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन में बड़ा इस्तीफा हुआ है। व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डैन ड्रिस्कॉल का बीते कुछ समय से अमेरिकी युद्ध विभाग के सचिव पीट हेगसेथ के साथ तनाव की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल के इस्तीफे की वजह नहीं बताई है।

पीट हेगसेथ के नेतृत्व में अमेरिकी सेना में बड़ा फेरबदल

व्हाइट हाउस ने डैन ड्रिस्कॉल को लेकर कहा कि उन्होंने सेना में ट्रंप के एजेंडे को आगे बढ़ाने, सैन्य तैयारियों और क्षमता को मजबूत करने तथा रूस-यूक्रेन जंग खत्म कराने की बातचीत में अहम भूमिका निभाई। बताया जाता है कि युद्ध सचिव पीट हेगसेथ के नेतृत्व में अमेरिकी सेना में ऊंचे पदों पर बड़ा फेरबदल जारी है। हेगसेथ ने अप्रैल में सेना के शीर्ष अधिकारी जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया था। इसके बाद जून में यूरोप और अफ्रीका में अमेरिकी सेना के कमांडर जनरल क्रिस्टोफर डोनाह्यू भी अचानक पद से हट गए। अब डैन ड्रिस्कॉल का इस्तीफा ट्रंप प्रशासन में तीसरा बड़ा इस्तीफा है।

वेंस के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं डैन ड्रिस्कॉल

गौरतलब है कि डैन ड्रिस्कॉल इराक युद्ध में शामिल रहे हैं। वह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पूर्व सलाहकार भी रह चुके हैं। दोनों की मुलाकात येल लॉ स्कूल में हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी के तौर पर उनकी नियुक्ति के समय उन्हें
बदलाव लाने वाला नेता बताया था।

पीट हेगसेथ की उम्मीदवारी पर क्या बोले ट्रंप

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के रिपब्लिकन उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल होने की चर्चाओं पर ट्रंप ने कहा कि यह विषय उठाना "बहुत जल्दबाजी" होगी। उन्होंने हेगसेथ के पेंटागन में किए गए काम की सराहना करते हुए कहा कि फिलहाल सबका ध्यान आगामी मध्यावधि चुनावों (midterms) पर होना चाहिए। ट्रंप ने हेगसेथ को "बहुत अच्छा इंसान" बताया और कहा कि रिपब्लिकन पार्टी में उम्मीदवारों की सूची अभी खुली है, और कई अनजान चेहरे भी आगे आ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हेगसेथ फिलहाल पूरी तरह सेना और सैनिकों की भलाई पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने वेनेजुएला और ईरान में हाल की अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों का ज़िक्र करते हुए इन्हें सफल बताया।

गौरतलब है कि इससे पहले हेगसेथ ने NBC न्यूज़ की उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया था, जिसमें दावा किया गया था कि वे 2028 की चुनावी तैयारी कर रहे हैं। हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर इसे "पूरी तरह झूठ" बताया और कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य रक्षा विभाग को मजबूत बनाना है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Sept 2026 07:36 am

Published on:

01 Sept 2026 07:36 am

Hindi News / World / ईरान संग युद्ध के बीच ट्रंप प्रशासन में बड़ा इस्तीफा, अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल ने छोड़ा पद

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

टुपैक शकूर मर्डर केस में 30 साल बाद आया फैसला, साजिश रचने वाला ‘केफे डी’ डेविस दोषी करार

, Duane Davis convicted, Tupac Shakur 1996
विदेश

Times Square Stabbing: न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में महिला ने दो लोगों पर किया चाकू से हमला, पुलिस की गोली से आरोपी की मौत

New York Times Square Stabbing.
विदेश

Times Square Stabbing: टाइम्स स्क्वायर में चाकूबाजी से दहशत: महिला ने 2 लोगों पर किया हमला, एक की मौत; पुलिस की गोली से हमलावर भी ढेर

Police responding to a chaotic scene
विदेश

US Iraq Helicopter Deal: ईरान से बढ़े तनाव के बीच अमेरिका का इराक को बड़ा सैन्य पैकेज, 800 मिलियन डॉलर की हेलिकॉप्टर डील को मंजूरी

US Iraq Helicopter Deal
विदेश

ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा अमेरिका, पत्रकार ने पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया ‘बेवकूफी भरा सवाल’

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.