‘मेरी पत्नी का नाम अपनी जुबान पर मत लाना’, उषा पर बयानबाजी से भड़के JD वेंस, विरोधी नेता को दी सीधी चेतावनी

वेंस के इस बयान के बाद डेमोक्रेटिक सीनेट उम्मीदवार अब्दुल एल-सैयद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर तंज कसा। उन्होंने उषा वेंस के भारतीय-अमेरिकी और हिंदू मूल का होने का हवाला देते हुए एक विवादित पोस्ट लिखी, जिसमें वेंस की पत्नी का जिक्र किया गया।

इस टिप्पणी पर करारा जवाब देते हुए मिशिगन के स्टर्लिंग हाइट्स में आयोजित MAGA Inc. की रैली में वेंस ने सीधे तौर पर कहा कि अब्दुल, तुम जिस बारे में चाहो बात करो, लेकिन मेरी पत्नी का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। वह तुम्हारी सोच और पहुंच से बहुत बाहर है। वेंस ने एल-सैयद के व्यवहार को अजीब और उनकी मंशा पर सवाल उठाते हुए उन्हें जनता को बांटने वाला नेता बता दिया।