नेपाल बाढ़: चंद मिनटों में लिया फैसला, 400 छात्रों की बचाई जान; शिक्षकों की सूझबूझ ने टाला बड़ा हादसा

स्कूल के अंदर अचानक निकासी के निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे हैं। कई छात्रों के बैग डेस्क पर ही रह गए थे। बिनिता और उनकी सहेली प्रसंशा मगराती ने देखा कि कई छात्रों का सामान पानी से भीग चुका था। कुछ टिफिन बॉक्स में खाना तक रखा हुआ था। स्कूल की दीवारों पर बने कीचड़ के निशान बताते हैं कि बाढ़ का पानी कितनी ऊंचाई तक पहुंचा था। कुछ ही मिनटों में शिक्षकों ने छात्रों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, वरना स्कूल नदी के बेहद करीब होने के कारण बड़ी त्रासदी का गवाह बन सकता था।