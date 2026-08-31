‘प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती’ नेपाल की बाढ़ ने बच्चों के मन में छोड़ा खौफ, हर रात डरकर चीख रही 8 साल की बच्ची

सीएनएन-न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, त्रिशूली स्थित सेना के बेस कैंप के बाहर अपनों की राह देख रही बिप्रिंश की मां बीना कार्की, जो पेशे से एक बीमा एजेंट हैं, अपनी दो बेटियों के साथ पिछले कुछ दिनों से यहीं शरण लिए हुए हैं। वे किसी तरह सेना के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के जरिए अपने ससुराल जाने की उम्मीद लगाए बैठी हैं। बीना ने बताया कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया। घर, गृहस्थी का सामान सब बह गया। सड़कें तक नहीं बची हैं। मेरे पति विदेश में काम करते हैं। अगर सेना का हेलीकॉप्टर मिल जाए, तो मैं बच्चों को लेकर ससुराल पहुंच सकती हूं।