अमेरिका-ईरान युद्ध में नया मोड़! चेतावनी के बाद माइन से टकराया समुद्री जहाज, लगी भीषण आग

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मामला होर्मुज स्ट्रेट से निकलकर जॉर्डन तक पहुंच गया है। अमेरिका ने ईरानी बलों पर समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी का आरोप लगाया है। इसके बाद लारक द्वीप पर ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाए जाने की बात सामने आई। वहीं, ईरान ने इसके जवाब में जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया है।