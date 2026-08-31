‘मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं…’ नेपाल बाढ़ में लापता पत्नी के आखिरी शब्द याद कर भावुक हुआ पति, परिवार के 4 लोग लापता

पौडेल अब नेपाल पहुंच चुके हैं और अपनी पत्नी के साथ मां, भाई और चाचा की तलाश कर रहे हैं। उनकी मां की उम्र 52 वर्ष, भाई की 31 वर्ष और चाचा की उम्र 64 वर्ष है। बाढ़ के बाद से चारों का कोई पता नहीं चल पाया है। पौडेल ने द सन से बातचीत में कहा कि उन्हें अपने परिजनों के मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन वह भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने बीबीसी रेडियो ससेक्स से बातचीत में कहा कि इस समय उनके परिवार और देश के लिए बेहद मुश्किल दौर है, लेकिन उन्हें नेपाल जाकर हालात देखने ही होंगे।