Nepal Flood: ‘कर्ज चुकाने के लिए होटल में काम कर रही थी’, बाढ़ में लापता हुई बेटी को उधार लेकर खोजने निकले पिता

सुनील तिमुरे अपर त्रिशूली-1 परियोजना में मिस्त्री थे। पत्नी ने बताया कि बाढ़ से एक दिन पहले सुनील ने फोन पर कहा था कि काम मुश्किल है, नदियों का डर लगता है। इस पर सरिता ने कहा कि पैसे भेज देती हूं, घर आ जाओ। सुनील बोले- बच्चों के कपड़े खरीद लो, बाद में मैं आऊंगा। अब 16 और 10 साल के बच्चे बार-बार पूछते हैं- पापा कहां हैं।