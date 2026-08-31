अमेरिका-ईरान की जंग का तेल पर असर, कच्चे तेल की कीमतों में 1% से ज्यादा उछाल

दुनिया भर में तेल के बढ़ते संकट को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वे वेनेजुएला से मिलने वाले तेल का इस्तेमाल अपने खाली पड़े तेल भंडारों (पेट्रोलियम रिजर्व) को भरने के लिए करेंगे। वहीं भारत पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी आवश्यकता का 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। अगर खाड़ी देशों में यह विवाद लंबा चला और कच्चे तेल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे, तो भारत को तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल-डीजल के दामों, सामान के परिवहन (भाड़े) और आम महंगाई पर देखने को मिल सकता है।