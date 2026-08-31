Nepal Flood News: सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो का अंबार, बाढ़ के बाद नए संकट से जूझ रहा नेपाल!

एक और क्लिप में भयानक बाढ़ का नजारा था। सात मिलियन से ज्यादा व्यूज, हजारों रीपॉस्ट। कैप्शन में लिखा था प्रकृति पागल हो गई है। जांच में यह भी 97 प्रतिशत एआई से बना निकला। ब्रिज टूटने वाला एक और वीडियो भी पूरी तरह नकली था। नेपाल फैक्ट चेक ने एक वीडियो को अलास्का के ग्लेशियर से जोड़ा। पहले और बाद की तस्वीरें भी फर्जी निकलीं।