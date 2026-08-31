US-Iran Conflict: ‘ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो वह इसका इस्तेमाल कर चुका होता, इजराइल-मिडिल ईस्ट खत्म हो जाते’, ट्रंप का बयान

इस बीच, अमेरिकी सेना के एक अधिकारी ने भी अल जजीरा को बताया कि अमेरिकी सेना जॉर्डन पर ईरान के जवाबी हमलों को रोकने में कामयाब रही। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट में लराक द्वीप पर तेहरान की बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया था।