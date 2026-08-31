31 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

US Iran Conflict: ईरान के खार्ग द्वीप को उड़ाने का दावा, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया AI से बना वीडियो?

Donald Trump On Kharg Island: ट्रंप ने खार्ग द्वीप को उड़ाने का दावा किया और वीडियो शेयर किया। रॉयटर्स ने इसे AI-जनरेटेड बताया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Aug 31, 2026

Donald Trump on US Birthright Citizenship.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्ंप (Photo- ANI)

Iran War Latest Update: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर ईरान के सबसे खास द्वीप को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने लिखा- खार्ग द्वीप को टुकड़े-टुकड़े किया जा रहा है। हालांकि, इस दावे के साथ उन्होंने कोई और जानकारी नहीं दी।

ट्रंप ने पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें बड़े विस्फोट दिख रहे थे। रॉयटर्स ने वीडियो को लेकर पड़ताल भी की, जिसमें पता चला कि यह वीडियो एआई से बनाया गया है। रॉयटर्स के द्वारा इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर ने इसे नकली बताया।

अमेरिका ने अब तक नहीं दिया जवाब

इस संबंध में व्हाइट हाउस और अमेरिकी रक्षा विभाग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। उधर, ईरानी मीडिया में भी ट्रंप के इस दावे पर कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं आई है।

बता दें कि खार्ग द्वीप ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है। युद्ध शुरू होने से पहले यहां से 90 प्रतिशत तेल बाहर जाता था। अगर यह वाकई क्षतिग्रस्त हुआ तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा।

लारक द्वीप पर अमेरिकी हमला और ईरान का जवाब

इससे पहले अमेरिकी बलों ने लारक द्वीप पर दो रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया। यह हमला जुलाई के बाद पहला जाना-माना अमेरिकी सैन्य एक्शन था। लारक द्वीप हॉर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर है।

अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने बताया कि ईरान सेना के जवान समुद्र में माइन वाले रॉकेट दागने की तैयारी कर रहे थे। जिसको लेकर उन्होंने सीमित और सटीक कार्रवाई की क्योंकि यह खतरा तुरंत था।

ईरान ने भी दिया करारा जवाब

जवाब में ईरान ने भी जॉर्डन में दो अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। जॉर्डन की सेना ने आठ मिसाइलों को हवा में ही रोक लिया। इस बीच, हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ने से वहां से गुजरने वाले जहाजों की संख्या घटकर दिन में पांच रह गई है। माना जा रहा है कि कुछ जहाजों ने अपना सिस्टम बंद कर रखा है ताकि हमलों से बच सकें।

ईरान पर बढ़ाया जा रहा आर्थिक दबाव

ट्रंप प्रशासन अब सैन्य कार्रवाई के बजाय आर्थिक दबाव पर जोर दे रहा है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हर हफ्ते नए प्रतिबंध लगेंगे। सबसे पहले बैंकों पर नजर है। उन्होंने कहा कि ईरानी पैसे रखने वाले बैंकों को चेतावनी दी जा रही है।

हाल ही में मिस्र के बैंक मिस्‍र की यूएई शाखाओं पर जुर्माना लगाया गया। बेसेंट ने बताया कि आगे किसी बैंक को डॉलर सिस्टम से पूरी तरह काटने की भी तैयारी हो सकती है।

ईरान से डील पर असमंजस के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- ‘होर्मुज स्ट्रेट अमेरिकी क्षेत्र है’

ये भी पढ़ें
Donald Trump says Strait of Hormuz as American territory.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

31 Aug 2026 09:43 am

Published on:

31 Aug 2026 09:40 am

Hindi News / World / US Iran Conflict: ईरान के खार्ग द्वीप को उड़ाने का दावा, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया AI से बना वीडियो?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

‘भारत की प्रार्थनाएं सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए हैं’, टोरंटो में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत

Mohan Bhagwat Latest Speech, RSS Chief Mohan Bhagwat
विदेश

अमेरिका-ईरान की जंग का तेल पर असर, कच्चे तेल की कीमतों में 1% से ज्यादा उछाल

Middle East Conflict Impact, Petrol Diesel Price Impact
विदेश

US-Iran Conflict: ‘ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो वह इसका इस्तेमाल कर चुका होता, इजराइल-मिडिल ईस्ट खत्म हो जाते’, ट्रंप का बयान

Donald Trump speaking on Iran.
विदेश

ईरान का अमेरिका पर पलटवार, जॉर्डन में दो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला

Iranian Missile Attack, Larak Island Attack
विदेश

Nepal Flood News: सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो का अंबार, बाढ़ के बाद नए संकट से जूझ रहा नेपाल!

nepal flood india help leaders reaction
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.