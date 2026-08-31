US Iran Conflict: ईरान के खार्ग द्वीप को उड़ाने का दावा, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया AI से बना वीडियो?

जवाब में ईरान ने भी जॉर्डन में दो अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। जॉर्डन की सेना ने आठ मिसाइलों को हवा में ही रोक लिया। इस बीच, हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ने से वहां से गुजरने वाले जहाजों की संख्या घटकर दिन में पांच रह गई है। माना जा रहा है कि कुछ जहाजों ने अपना सिस्टम बंद कर रखा है ताकि हमलों से बच सकें।