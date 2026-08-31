‘भारत की प्रार्थनाएं सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए हैं’, टोरंटो में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत

Mohan Bhagwat: कनाडा के टोरंटो शहर से RSS प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और वैश्विक जिम्मेदारी को लेकर प्रवासी हिंदुओं को अपनी जड़ों की याद दिलाई है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत की भूमि से जो भी प्रार्थनाएं निकली हैं, वे केवल किसी एक देश या वर्ग के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया और ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हैं। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया को शांति और सही राह की जरूरत है, इसलिए हिंदुओं को अपनी इस सोच पर ध्यान देना होगा।