Nepal Flood: ‘न इंसान बचे, न बस्तियां,’ नेपाल में बाढ़ से तबाही के बाद स्थानीय लोगों ने और क्या बताया

बचाव अभियान के दौरान बाढ़ से प्रभावित एक जलविद्युत सुरंग से 279 लोगों को सीधे सुरक्षित बाहर निकाला गया है। नेपाल में राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। स्थानीय स्वयंसेवकों, सुरक्षा बलों और प्रशासन की टीमें मलबे में फंसे लोगों की तलाश, शवों की बरामदगी, सड़क संपर्क बहाल करने और प्रभावित लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने में जुटी हैं।