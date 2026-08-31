भेड़ पाल कर पाला है- बहकर आई लाशों में इकलौते बेटे को ढूंढ रहा मजबूर पिता, 5 दिन से रो-रोकर पत्नी का हुआ बुरा हाल

आशीष की पत्नी प्रियंका के लिए मुसीबत एक फोन कॉल से शुरू हुई। सुबह करीब 8:30 बजे उनकी पति से बात हो रही थी। तभी अचानक फोन कट गया। प्रियंका ने दोबारा कॉल किया। लेकिन फोन नहीं लगा। कुछ देर बाद फोन अनरीचेबल हो गया। करीब आधे घंटे बाद उन्हें बाढ़ की जानकारी मिली। इसके बाद उनकी चिंता डर में बदल गई। प्रियंका कहती हैं कि पांच दिन से उन्हें आशीष के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। वह अब भी उनके लौटने का इंतजार कर रही हैं।