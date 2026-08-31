चीन से जुड़ने की कीमत चुका रहा नेपाल? जिस हाईवे को बताया दोस्ती की मिसाल, वही बना तबाही की वजह

नेपाल के नेता अपनी आर्थिक और व्यापारिक निर्भरता के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। लेकिन वे यह भूल गए कि भारत के साथ नेपाल का भूगोल और सामाजिक संबंध कुदरती रूप से बहुत सरल हैं। भारत और नेपाल के बीच मैदानी और सुगम रास्ते हैं, जहां व्यापार और आवाजाही बिना किसी प्राकृतिक चुनौती के होती है।

वहीं दूसरी तरफ, नेपाल और चीन के बीच हिमालय पर्वत एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ा है। चीन से जुड़ने के लिए नेपाल ने दुनिया के सबसे खतरनाक और नाजुक पहाड़ी इलाकों में रास्ते बनाने शुरू कर दिए। बेहद कमजोर पहाड़ियों को काटकर और डायनामाइट से विस्फोट करके सड़कें चौड़ी की गईं, जिससे पहाड़ों का संतुलन बिगड़ गया।