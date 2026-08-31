Nepal Flash Flood Update : नेपाल में क्यों आई थी इतनी भीषण बाढ़? वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, सामने आया असली कारण

वैज्ञानिकों ने 'गाओफेन-1', 'सेंटिनल', 'प्लैनेटस्कोप' और 'लैंडसेट' जैसे सैटेलाइट्स की तस्वीरों के विश्लेषण के आधार पर बताया कि तिब्बत क्षेत्र में ऊपर तीन ग्लेशियर झीलें मौजूद जरूर हैं, लेकिन उनके फटने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इसके अलावा, घटना के दिन किसी बड़ी 'क्लाउड बर्स्ट' (बादल फटने) की घटना को भी खारिज किया है, क्योंकि तबाही से ठीक पहले रसुवागढ़ी और स्याप्रुबेसी नदियों में जलस्तर सामान्य से कम दर्ज किया गया था। जलस्तर का कम होना इस बात का संकेत था कि ल्हेन्डे नदी में ऊपर की तरफ मलबा जमा होने से पानी अस्थायी रूप से रुक गया था।