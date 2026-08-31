पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बेटे की शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से? जरदारी के दौरे से उड़ी अफवाह, बिलावल भुट्टो की पार्टी का आया बयान

Bilawal Bhutto marriage rumor: पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे व पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एकबार फिर मीडिया की सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वह भारत के खिलाफ गीदड़-भभकी को लेकर नहीं, बल्कि अपनी शादी से जुड़ी अफवाह को लेकर चर्चा में हैं। पाकिस्तान में कई सोशल मीडिया साइटों पर यह दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत बेनजीर भुट्टो के 37 वर्षीय बेटे बिलावल की शादी ऑस्ट्रिया के शाही खानदान में होने वाली है। हालांकि, बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सोशल मीडिया के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।