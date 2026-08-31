Nepal Floods: नेपाल की सुरंग में 93 मजदूर लापता, थर्मल ड्रोन ने अंदर तक की तलाश, फिर भी नहीं मिला कोई सुराग

Nepal Tunnel 93 Workers Missing:नेपाल में बाढ़ के बाद एक हाइड्रोपावर परियोजना की सुरंग में 93 मजदूरों के लापता होने की खबर से हड़कंप मच गया। मजदूरों के सुरंग में फंसे होने की आशंका के बीच बचाव दल ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया। सुरंग के अंदर थर्मल ड्रोन भेजकर भी खोज की गई। हालांकि, किसी मजदूर के वहां मौजूद होने का कोई सुराग नहीं मिला। यह मामला नेपाल के रसुवा जिले में स्थित 111 मेगावाट की रसुवागढ़ी जलविद्युत परियोजना का है। भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ के बाद मजदूरों के सुरंग के दूसरे छोर पर फंसे होने की आशंका जताई गई थी। इसके बाद नेपाली सेना के जवानों, इंजीनियरों और ड्रोन टीम ने मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया।