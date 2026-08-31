हमारा घर उजड़ गया, खाने के लिए भी कुछ नहीं- नेपाल बाढ़ में बचे गांव वालों ने सुनाई खौफनाक आपबीती

सबसे ज्यादा तबाही त्रिशूली इलाके में देखने को मिली। हालांकि बाढ़ के बीच एक हरे रंग का दो मंजिला घर लगभग सुरक्षित खड़ा दिखाई दिया। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग घर को लेकर खूब बढ़ाई कर रहे हैं। खासकर मकान बनाने वाले इंजीनियर और ठेकेदार की। कुछ ने तो यहां तक लिख दिया कि इसे नेपाल का सबसे बेस्ट और मजबूत घर घोषित कर देना चाहिए। इसे नेपाल रत्न से नवाजा जाना चाहिए। ऐसे ही ढेरों कमेंट सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं।