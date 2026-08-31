अमेरिका-ईरान जंग के बीच पहली बार मिले PM मोदी और मसूद पेजेशकियान, SCO समिट में हुई द्विपक्षीय बातचीत

PM Modi Masoud Pezeshkian Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की यह मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन से इतर हुई। अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद मोदी और पेजेशकियान की यह पहली आमने-सामने की मुलाकात है। दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। सोमवार को अमेरिका और ईरान के बीच करीब एक महीने बाद फिर से हमले हुए। ऐसे में बिश्केक में मोदी और पेजेशकियान की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है।