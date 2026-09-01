इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक स्थित मस्जिद में आगजनी, दीवारों पर किसने लिखे नस्लभेदी नारे?

वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा को देखते हुए अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को सतर्क किया है। हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने लोगों से वेस्ट बैंक की यात्रा पर पुनर्विचार करने को कहा। इसके पीछे बढ़ते हमले, हिंसा और इजरायली सैन्य अभियानों को वजह बताया गया है। अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को भी आधिकारिक काम के लिए वेस्ट बैंक जाने से पहले विशेष अनुमति लेने को कहा गया है।