US-Iran War: सऊदी से कच्चा तेल ले जा रहे दो तेल टैंकरों पर हमला, होर्मुज स्ट्रेट में फिर बढ़ा तनाव

कैपलर के आंकड़ों के मुताबिक, दोनों टैंकरों ने पिछले सप्ताह सऊदी अरब के जुआयमा टर्मिनल से करीब 20-20 लाख बैरल कच्चा तेल लोड किया था। सऊदी अरामको ने अगस्त में होर्मुज के अंदर से तेल की लोडिंग और बिक्री फिर से शुरू की थी। शिपिंग इंटेलिजेंस कंपनी मारिस्क ने कहा कि दो तेल टैंकरों पर हमाले की घटनाएं लगभग एक साथ हुईं। कंपनी के मुताबिक, इससे ओमान वाले समुद्री क्षेत्र में जहाजों के लिए खतरा और बढ़ गया है। होर्मुज से दुनिया का करीब 20 फीसदी कच्चा तेल गुजरता है।