रूस की गुप्त मदद से ईरान का ‘सुपरसोनिक मिसाइल’ प्लान! C430L ने बढ़ाई अमेरिका-इजरायल की चिंता

Russia Iran C430L Project: ईरान की मिसाइल ताकत को लेकर सामने आई एक नई रिपोर्ट ने पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है। दावा है कि रूस ने पर्दे के पीछे रहकर तेहरान को ऐसी तकनीक विकसित करने में मदद की, जो भविष्य में बेहद तेज रफ्तार क्रूज मिसाइलों का रास्ता खोल सकती है। यह सहयोग उस समय शुरू हुआ, जब अमेरिका-ईरान टकराव अपने मौजूदा दौर में भी नहीं पहुंचा था। अब इसके दस्तावेज सामने आने से मॉस्को-तेहरान सैन्य साझेदारी पर नए सवाल उठ रहे हैं।