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Nepal Glacier Collapse 2026: नेपाल में तबाही से पहले दिखे थे खतरे के संकेत! क्या समय रहते चेत जाता सिस्टम, बच सकती थीं सैकड़ों जानें?

Early Warning System Nepal: हिमालय में बदलता ग्लेशियर अब सिर्फ पर्यावरणीय चिंता नहीं, बल्कि सीधे तौर पर जनजीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है। नई रिपोर्ट बताती है कि कुछ असामान्य संकेत पहले दिखाई दिए थे, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर चेतावनी तंत्र से नीचे बसे इलाकों में कई जिंदगियां बचाई जा सकती थीं।
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भारत

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Manoj Vashisth

Sep 02, 2026

Nepal Floods

Nepal Floods: सिर्फ 10 मिनट की चेतावनी बचा सकती थी सैकड़ों जानें? नेपाल की त्रासदी पर रिपोर्ट का बड़ा खुलासा (फोटो सोर्स: ANI)

Himalayan Glacier Collapse: नेपाल-चीन सीमा पर ग्लेशियर ढहने के बाद आई भीषण बाढ़ ने हजारों परिवारों की जिंदगी उजाड़ दी, लेकिन नई वैज्ञानिक रिपोर्ट ने इस त्रासदी से पहले की तस्वीर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हादसे से कुछ दिन पहले पिघले पानी का रंग भूरा पड़ना और पहाड़ी चट्टान में दरार का बढ़ना जैसी असामान्य गतिविधियां सामने आई थीं। सवाल अब सिर्फ तबाही का नहीं, बल्कि यह है कि इन संकेतों को समय रहते खतरे की चेतावनी में क्यों नहीं बदला जा सका।

तबाही अचानक आई, लेकिन पहाड़ पहले ही दे रहा था इशारा

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ की जांच कर रहे वैज्ञानिकों के निष्कर्षों ने आपदा प्रबंधन व्यवस्था की कमजोर कड़ी सामने ला दी है। HiRISK वैज्ञानिक समूह की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, ग्लेशियर के टूटने और उसके बाद हुए भूस्खलन से कुछ दिन पहले इलाके में ऐसी गतिविधियां देखी गई थीं, जिन्हें अब संभावित खतरे के संकेत माना जा रहा है।

सबसे महत्वपूर्ण संकेत पिघले हुए पानी में आया बदलाव था। पानी का रंग सामान्य से अलग होकर भूरा दिखाई देने लगा था। इसके साथ ही आसपास की चट्टानी ढलान में एक दरार बढ़ती हुई नजर आई। वैज्ञानिकों के अनुसार, पीछे मुड़कर देखने पर ये बदलाव ग्लेशियर और उससे जुड़ी पहाड़ी संरचना में बढ़ती अस्थिरता की ओर इशारा करते हैं।

10 मिनट की चेतावनी मिलती तो बदल सकती थी तस्वीर?

HiRISK की रिपोर्ट का सबसे अहम पहलू शुरुआती संकेतों से ज्यादा उस सवाल पर है, जो आपदा के बाद सामने आया क्या बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम जान-माल के नुकसान को कम कर सकता था?

रिपोर्ट के मुताबिक, जिस स्थान पर ग्लेशियर टूटने की घटना शुरू हुई, वहां भूस्खलन बेहद तेज गति से आगे बढ़ा। इसलिए सीमा चौकी जैसे शुरुआती प्रभावित इलाकों में सामान्य चेतावनी व्यवस्था भी शायद लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाती।

पहाड़ से नीचे की ओर बढ़ते हुए बाढ़ और मलबे के प्रवाह की चपेट में आने वाले इलाकों को अपेक्षाकृत ज्यादा समय मिल सकता था। वैज्ञानिकों ने संकेत दिया है कि यदि ऐसा व्यापक चेतावनी तंत्र मौजूद होता, जो कम से कम 10 मिनट पहले खतरे की सूचना दे पाता, तो काफी लोगों की जान बचाई जा सकती थी।

नेपाल ही नहीं, पूरे हिमालय के लिए खतरे की घंटी

यह आपदा किसी एक घटना तक सीमित नहीं है। मार्च 2026 में International Centre for Integrated Mountain Development यानी ICIMOD की दो रिपोर्टों ने भी हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में तेजी से बदलते ग्लेशियरों को लेकर गंभीर चेतावनी दी थी।

रिपोर्टों के अनुसार, 1990 से 2020 के बीच हिंदूकुश हिमालय के ग्लेशियरों ने अपने कुल क्षेत्रफल का करीब 12 प्रतिशत हिस्सा खो दिया। इसी अवधि में अनुमानित बर्फ भंडार में लगभग 9 प्रतिशत की कमी आई। वर्ष 2000 के बाद बर्फ के नुकसान की रफ्तार और तेज हुई।

सबसे चिंताजनक बात छोटे ग्लेशियरों को लेकर है। क्षेत्र के करीब तीन-चौथाई ग्लेशियर 0.5 वर्ग किलोमीटर से छोटे और अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील श्रेणी में बताए गए हैं।

यानी हिमालय में खतरा केवल बड़े और चर्चित ग्लेशियरों तक सीमित नहीं है। छोटी बर्फीली संरचनाओं में तेजी से बदलाव भी भविष्य में स्थानीय स्तर पर गंभीर संकट पैदा कर सकता है।

निगरानी व्यवस्था में बड़ा गैप

ICIMOD के 2026 Glacier Outlook ने हिमालयी ग्लेशियरों की निगरानी में मौजूद एक और बड़ी समस्या सामने रखी। वैश्विक मानकों के मुताबिक निगरानी किए जा रहे 38 ग्लेशियरों में से केवल 7 ग्लेशियर ही World Glacier Monitoring Service के निर्धारित मॉनिटरिंग मानकों पर खरे उतरे।

कई बड़े ग्लेशियर वाले इलाके अब भी पर्याप्त निगरानी से बाहर हैं।

यही वह अंतर है जहां वैज्ञानिक चेतावनियों और जमीन पर मौजूद वास्तविक व्यवस्था के बीच दूरी दिखाई देती है। किसी आपदा के बाद यह पता लगाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है कि कौन-से संकेत मौजूद थे, लेकिन असली चुनौती उन संकेतों को आपदा से पहले पहचानना और उनका सही अर्थ निकालना है।

क्या नेपाल ने चेतावनी के संकेत गंवा दिए?

इस सवाल का सीधा जवाब देना अभी जल्दबाजी होगा। HiRISK रिपोर्ट खुद बताती है कि यह इलाका निगरानी के लिहाज से बेहद कठिन है और घटना एक ऐसे 'ब्लाइंड स्पॉट' में हुई, जहां पहले से खतरे का पता लगाना बहुत मुश्किल था।

लेकिन दूसरी तरफ, वैज्ञानिकों को मिले भौतिक संकेत और क्षेत्र में मौजूद निगरानी की सीमाएं एक बड़ी सीख जरूर देते हैं।

भविष्य की रणनीति सिर्फ यह नहीं होनी चाहिए कि आपदा कब आएगी, बल्कि यह पता लगाने की होनी चाहिए कि पहाड़ कब असामान्य व्यवहार करना शुरू कर रहा है।

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Updated on:

02 Sept 2026 11:47 am

Published on:

02 Sept 2026 11:43 am

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