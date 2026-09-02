Nepal Glacier Collapse 2026: नेपाल में तबाही से पहले दिखे थे खतरे के संकेत! क्या समय रहते चेत जाता सिस्टम, बच सकती थीं सैकड़ों जानें?

Himalayan Glacier Collapse: नेपाल-चीन सीमा पर ग्लेशियर ढहने के बाद आई भीषण बाढ़ ने हजारों परिवारों की जिंदगी उजाड़ दी, लेकिन नई वैज्ञानिक रिपोर्ट ने इस त्रासदी से पहले की तस्वीर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हादसे से कुछ दिन पहले पिघले पानी का रंग भूरा पड़ना और पहाड़ी चट्टान में दरार का बढ़ना जैसी असामान्य गतिविधियां सामने आई थीं। सवाल अब सिर्फ तबाही का नहीं, बल्कि यह है कि इन संकेतों को समय रहते खतरे की चेतावनी में क्यों नहीं बदला जा सका।