Nepal Flood News: नेपाल में ग्लेशियर टूटने के 38 मिनट बाद जारी हुआ बाढ़ का अलर्ट, जानिए क्यों हुई देरी?

रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल और भारत के बीच बारिश व नदी के जलस्तर का डेटा साझा करने की द्विपक्षीय व्यवस्था तो है, लेकिन चीन के साथ ऐसा कोई मजबूत और तत्काल अलर्ट का प्रोटोकॉल मौजूद नहीं है। NDRRMA के भूवैज्ञानिक प्रकाश पोखरेल ने स्वीकार किया कि जब किसी पड़ोसी देश से जुड़ा मामला होता है, तो सूचना साझा करने के लिए विदेश मंत्रालय के जरिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इसमें लगने वाली देरी लोगों की जान पर भारी पड़ जाती है। वैज्ञानिकों और शोध संस्थानों (ICIMOD) ने चेतावनी दी है कि वैश्विक तापमान (ग्लोबल वॉर्मिंग) के कारण हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और अब छोटी-छोटी हिमझीलें भी विनाशकारी रूप ले रही हैं।