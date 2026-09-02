2 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

US-Iran War: अमेरिकी हमलों में IRGC और बासिज के 7 लड़ाके ढेर, ईरानी संसद स्पीकर बोले- अमेरिका शैतान की तरह कर रहा कत्लेआम

Iran-US Conflict: ईरान का दावा है कि अमेरिकी हमलों में लावन द्वीप पर तीन बासिज लड़ाके और केरमानशाह में IRGC के चार जवान मारे गए। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेरी घालीबाफ ने इन हमलों को लेकर अमेरिका पर हमला बोला है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Sep 02, 2026

Iran-US War, US-Iran War

बासीज लड़ाके (फोटो- X@IranTimes72 )

US-Iran War: पश्चिम एशिया में चल रहे सैन्य संघर्ष के बीच ईरान के अलग-अलग प्रांतों और रणनीतिक ठिकानों पर अमेरिका के हवाई हमलों में 18 लोगों की मौत गई है। इन ताजा हमलों में आम नागरिकों के साथ-साथ ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के चार सदस्य और बासिज पैरामिलिट्री फोर्स के तीन लड़ाके भी मारे गए हैं। इन हमलों से आक्रोशित ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर घालिबाफ ने अमेरिका को 'शैतान' कहा है।

लावन द्वीप पर 3 बासिज लड़ाकों की मौत

ईरानी समाचार एजेंसी 'मेहर' के अनुसार, लावन द्वीप पर अमेरिकी हवाई हमलों में बासिज पैरामिलिट्री फोर्स के तीन सदस्य मारे गए। बासिज फोर्स IRGC की सीधी कमान के तहत काम करने वाली एक विंग है, जिसमें लगभग 4,50,000 सक्रिय सदस्य शामिल हैं। ईरान में बसीज की भूमिका खास तौर पर राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी रही है।

केरमानशाह में IRGC के 4 जवानों की मौत

इस बीच, ईरान की 'फ़ार्स' न्यूज एजेंसी द्वारा जारी IRGC के एक बयान के अनुसार, अमेरिकी सेना ने पश्चिमी प्रांत केरमानशाह में भी जबरदस्त बमबारी की। इस अमेरिकी हमले में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की एयरोस्पेस फोर्स के चार जवान मारे गए। इन दोनों घटनाओं को मिलाकर, ईरान की खास सुरक्षा फोर्स के सात जवानों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।

हवाई हमलों में 18 लोगों की मौत

ईरान में रात भर चले अमेरिकी हमलों में मरने वालों की कुल संख्या 18 हो गई है। दक्षिणी ईरान के कोहेस्ताक में एक मिसाइल एक रिहायशी घर पर गिरी जहां शादी की रस्म चल रही थी। इस हमले में एक मासूम बच्चे समेत कम से कम चार आम नागरिकों की मौत हो गयी। इसके अलावा, रणनीतिक रूप से संवेदनशील खुज़ेस्तान प्रांत में तीन अलग-अलग जगहों पर बमबारी में सात लोगों की जान चली गई। केरमानशाह और लावन द्वीप पर सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों में IRGC के चार और बासिज के तीन लड़ाके मारे गए।

ईरानी संसद के स्पीकर ने अमेरिका को कहा 'शैतान'

अमेरिकी हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर घालिबाफ ने अमेरिका पर बच्चों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखते हुए, घालिबाफ ने कहा कि अगर कोई ताकत शैतान की तरह व्यवहार करती है, शैतान की तरह लक्ष्य चुनती है और शैतान की तरह हत्याएं करती है, तो असल में वह खुद शैतान ही है।

घालिबाफ ने मिनाब में एक प्राइमरी स्कूल पर हुए हमले का भी ज़िक्र किया, जहां ईरान के अनुसार, बड़ी संख्या में बच्चों समेत 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उन्होंने सिरिक में एक शादी समारोह के दौरान एक घर पर हुए हमले का भी उल्लेख किया, जिसमें कम से कम चार लोगों के मारे जाने की बात कही गई है।

Turkey Ship Collision: इस्तांबुल के तट के पास तुर्किये के झंडे वाले दो जहाज टकराए, 10 क्रू मेंबर्स लापता

ये भी पढ़ें
two Turkish-flagged commercial vessels collided.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

02 Sept 2026 02:55 pm

Published on:

02 Sept 2026 02:50 pm

Hindi News / World / US-Iran War: अमेरिकी हमलों में IRGC और बासिज के 7 लड़ाके ढेर, ईरानी संसद स्पीकर बोले- अमेरिका शैतान की तरह कर रहा कत्लेआम

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

नेपाल बाढ़ से पहले मिल गए थे खतरे के संकेत! सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे ग्लेशियर के बड़े बदलाव

Nepal glacier avalanche 2026
विदेश

Nepal Floods: नेपाल में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं, फिर टूट सकते हैं ग्लेशियर, चीन ने दी नई चेतावनी

Nepal floods, Nepal glacier collapse, Nepal flood warning, Nepal flash floods, Nepal glacier warning, China water resources ministry, Himalayan glacier collapse, Nepal landslide risk,
विदेश

Nepal Flood: बाढ़ में बहा नेशनल हाईवे फिर से खुला, सर्च अभियान भी हुआ तेज

China-Nepal border
विदेश

Nepal Flood: बाढ़ में बह गया परिवार, 2 घंटे पेड़ के सहारे लटका रहा तो बची शख्स की जान, अलर्ट आने से पहले ही सबकुछ हो गया तबाह

Nepal Flood 2026
विदेश

मिस्र में बस एक्सीडेंट, 16 लोगों की मौत और 28 घायल

Accident
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.