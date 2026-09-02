US-Iran War: अमेरिकी हमलों में IRGC और बासिज के 7 लड़ाके ढेर, ईरानी संसद स्पीकर बोले- अमेरिका शैतान की तरह कर रहा कत्लेआम

ईरान में रात भर चले अमेरिकी हमलों में मरने वालों की कुल संख्या 18 हो गई है। दक्षिणी ईरान के कोहेस्ताक में एक मिसाइल एक रिहायशी घर पर गिरी जहां शादी की रस्म चल रही थी। इस हमले में एक मासूम बच्चे समेत कम से कम चार आम नागरिकों की मौत हो गयी। इसके अलावा, रणनीतिक रूप से संवेदनशील खुज़ेस्तान प्रांत में तीन अलग-अलग जगहों पर बमबारी में सात लोगों की जान चली गई। केरमानशाह और लावन द्वीप पर सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों में IRGC के चार और बासिज के तीन लड़ाके मारे गए।