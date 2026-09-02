जर्मनी में रेलवे स्टेशन के पास धमाका, 2 यूक्रेनी नागरिक घायल, संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद ट्रेन सेवाएं रोकी गईं

Germany Explosion:जर्मनी के ऑग्सबर्ग शहर में बुधवार तड़के मुख्य रेलवे स्टेशन के पास जोरदार धमाका हुआ। इस घटना में 17 और 18 साल के दो यूक्रेनी नागरिक घायल हो गए। दोनों को धमाके की तेज आवाज के कारण कान में चोट लगी। घटना के बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया और बड़े स्तर पर जांच शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक, धमाका सुबह करीब 3:15 बजे स्टेशन के पास एक इमारत के रास्ते में हुआ। धमाके की आवाज से आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई। आसपास की कई खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। कुछ स्थानीय कारोबारियों की संपत्ति को भी मामूली नुकसान पहुंचा है।