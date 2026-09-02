‘भागो पंकज, भागो…’ नेपाल बाढ़ में 4 दिन पहाड़ पर फंसा रहा असम का युवक, पानी और बिस्किट के सहारे बचाई जान

पंकज नेपाल के एक पावर स्टेशन में कार्यरत थे। 26 अगस्त की सुबह अचानक आई बाढ़ ने देखते ही देखते पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। गाड़ियां और इमारतें ताश के पत्तों की तरह पानी में बहने लगीं। पंकज और उनके साथी जान बचाने के लिए ऊंची पहाड़ी की ओर भागे। पंकज के साथ करीब 100 लोग उस पहाड़ी पर फंस गए थे। उन्होंने बताया कि पहाड़ी पर फंसे लोगों के पास न रहने की जगह थी और न ही खाने का सामान। हम 4 दिनों तक उस पहाड़ी पर फंसे रहे। जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए हमने सिर्फ बिस्किट और पानी के सहारे 4 दिन गुजारे। जब पानी का स्तर कम हुआ, तब नेपाली बचाव दल ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और काठमांडू पहुंचाया।