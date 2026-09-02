TMC सांसद डेरेक ओ’ब्रायन शेक्सपियर सरणी थाने पहुंचे, कैमैक स्ट्रीट मामले में पुलिस ने भेजा था नोटिस

घटना के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने डेरेक ओ'ब्रायन, अभिषेक बनर्जी, वैश्वानर चटर्जी, एजेयूपी (AJUP) नेता हुमायूं कबीर और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2) (दंगा करना), 191(3) (घातक हथियार से लैस होकर उपद्रव), 190 (अवैध सभा), 121(1) (लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 74 (महिला पर हमला) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज किया है।