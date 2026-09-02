उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के एक साल बाद भी सरकारी आवास का इंतजार, निजी फार्म हाउस में रह रहे जगदीप धनखड़

सरकारी आवास उपलब्ध होने की स्थिति में पूर्व उपराष्ट्रपति को टाइप-VIII बंगला आवंटित किया जाता है। यदि किसी स्थान पर टाइप-VIII आवास उपलब्ध नहीं है, तो वहां उपलब्ध सबसे उच्च श्रेणी का सरकारी आवास दिया जा सकता है। अगर किसी स्थान पर सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है, तो केंद्र सरकार करीब 2,000 वर्ग फुट के रहने योग्य क्षेत्र वाला आवास लीज पर भी ले सकती है।