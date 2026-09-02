कुदरत की चेतावनी को दरकिनार कर तिब्बत में ‘महा-विनाश’ की पटकथा लिख रहा चीन, Nepal Flood के बाद पूर्वोत्तर भारत संकट में

26 अगस्त 2026 को नेपाल के रसुवा, नुवाकोट और आसपास के जिलों में अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। यह आपदा लांगटांग लिरुंग पर्वत चोटी के पास एक चट्टानी हिस्से और उससे जुड़े हिमखंड के टूटने से शुरू हुई बताई जा रही है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) के अनुसार, इस आपदा में कम से कम 1,010 लोगों की मौत हुई, 1,473 लोग घायल हुए, जबकि 3,916 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बचाव अभियान में 11,814 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाली अधिकारियों ने कहा कि चितवन जिले में सैकड़ों शव इतनी बुरी हालत में मिले कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। नेपाल सरकार शवों का DNA टेस्ट कराकर उन्हें दफनाने की तैयारी में है, ताकि पहचान की पुष्टि होने पर उन शवों को परिजनों को सुपुर्द किया जा सके।