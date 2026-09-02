अगस्त में गर्मी ने बनाया नया रिकॉर्ड, मानसून भी कमजोर- सितंबर में बारिश को लेकर IMD का अलर्ट

IMD Weather Update: देश में इस साल अगस्त ने गर्मी का नया रिकॉर्ड बनाया है। आईएमडी के अनुसार, 1901 में मौसम संबंधी रिकॉर्ड शुरू होने के बाद अगस्त 2026 देश का सबसे गर्म अगस्त रहा। महीने का औसत तापमान 28.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान की तुलना में 0.67 डिग्री ज्यादा है। वहीं, औसत न्यूनतम तापमान भी रिकॉर्ड 24.36 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य न्यूनतम तापमान 23.68 डिग्री सेल्सियस है। गर्मी के साथ मानसून भी कमजोर रहा। अगस्त में देश में 213.3 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 16.3% कम है। मौसम विभाग ने अगस्त में कम बारिश के प्रमुख कारणों में अल-नीनो के असर को भी माना है।