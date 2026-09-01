39 लाख वोटर जुड़े, अब 2.07 करोड़ नाम बाहर! खरगे-राहुल गांधी ने पूछा- कौन सी वोटर लिस्ट सही?

खरगे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच अचानक 39 लाख मतदाता बढ़े, जबकि अब एसआईआर के दौरान 2.07 करोड़ मतदाताओं को ड्राफ्ट सूची से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा को राजनीतिक फायदा होता है, वहां मतदाता जोड़े जाते हैं और जहां असुविधा होती है, वहां नाम काटे जाते हैं। चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनावों के प्रहरी के तौर पर काम करना चाहिए, लेकिन वह भाजपा के पक्ष में काम करता दिखाई दे रहा है।